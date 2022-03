F.1: Gp Arabia Saudita. Verstappen “Ritiro? Non deve più accadere”

"In Bahrain mi aspettavo di più dalla mia Red Bull", dice il campione del mondo JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – "Bahrain? I problemi riscontrati in gara non li abbiamo avuti nei test. Ritirare tre macchine è qualcosa di negativo e non servono giri di parole. Se vogliamo lottare per il titolo non può succedere ancora. Ero secondo, sarebbero stati ottimi punti, poi è successo ciò che avete visto però abbiamo capito molte cose e cercheremo di applicarle qui, anche se è una pista diversa. E' stato un buon apprendimento ma dalla macchina mi aspettavo di più. Ci sono sicuramente dei motivi". Lo ha detto il campione del mondo Max Verstappen, pilota della Red Bull, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. (ITALPRESS). spf/ari/red 25-Mar-22 13:21