Pattinaggio: Mondiali figura. Guignard-Fabbri quarti dopo Rhythm dance

In piena lotta per un podio a metà gara. MILANO (ITALPRESS) – In piena lotta per un podio a metà gara. Non deludono le attese Charlene Guignard e Marco Fabbri nella terza giornata dei Mondiali di Montpellier di scena in Francia: la coppia delle Fiamme Azzurre – da quattro anni al vertice del movimento italiano e quinta ai recenti Giochi Olimpici di Pechino 2022 – sfiora il personal best nella rhythm dance ottenendo 84.22 punti al termine dell'ennesima prestazione da applausi. Gli allievi di Barbara Fusar Poli – che in carriera possono vantare il sesto posto della scorsa stagione quale miglior risultato raggiunto in una rassegna iridata – viaggiano ora ai piedi del podio con poco più di tre punti di ritardo sugli statunitensi Chock-Bates, terzi provvisori con 87.51 punti. In testa dopo il primo segmento i campioni olimpici e padroni di casa Papadakis-Cizeron a quota 92.73 punti (record mondiale) con il secondo posto occupato dagli americani Hubbel-Donohue con 89.72 punti. (ITALPRESS). gm/com 25-Mar-22 17:19