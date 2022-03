Tennis: Torneo Miami. Fognini accede ai sedicesimi

L'azzurro ha superato al tie-break del terzo set il giapponese Daniel MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Fabio Fognini è approdato ai sedicesimi di finale del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2022), dotato di un montepremi pari a 8.584.055, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. Il 34enne ligure, numero 34 del ranking internazionale e 31esima forza del tabellone, nel match che ha segnato il suo esordio nel torneo ha superato il giapponese Taro Daniel, numero 106 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-7 (1) 6-2 7-6 (5). Nella prima frazione l'azzurro ha "sciupato" tre set-point sul 5-4 in suo favore (con lo stesso italiano al servizio). Nel terzo parziale poi Fognini si era portato avanti di un break (3-1) ed è giunto a due punti dal match sul 5-4 30 pari (con Daniel alla battuta). L'azzurro poi ha perso il servizio sul 5 pari, ha fatto il "controbreak" quando era in svantaggio 6-5 e infine ha chiuso vittoriosamente la partita al tie-break. Ai sedicesimi di finale Fognini attende il vincente del match fra il russo Andrej Rublev e l'australiano Nick Kyrgios. Altri risultati. Secondo turno: Cameron Norrie (Gbr, 10) b. Jack Draper (Gbr) 7-6 (5) 6-4 Juan Manuel Cerundolo (Arg) b. Kevin Anderson (Rsa) 7-6 (7) 3-6 6-3 (ITALPRESS). pdm/red 25-Mar-22 19:00