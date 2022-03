Tennis: Torneo Miami. Problema alla mano, forfait Berrettini

Restano in gara Sinner, Fognini e Sonego, mentre il romano è costretto al ritiro MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Da quattro diventano tre gli azzurri in campo oggi al "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. E' infatti arrivato il forfait di Matteo Berrettini, n.6 del ranking e 4 del seeding, che ha accusato un problema alla mano destra. Il 25enne romano avrebbe dovuto affrontare l'argentino Juan Manuel Cerundolo, 20enne di Buenois Aires, n.122 ATP. Nel pomeriggio Fabio Fognini, n.34 del ranking e 31 del seeding, affronta invece il giapponese Taro Daniel, n.106 ATP, già battuto sia in Coppa Davis (veloce indoor) che al primo turno sull'erba di Wimbledon sempre nel 2018. Nella serata italiana Jannik Sinner, n.11 del ranking e 9 del seeding, finalista lo scorso anno (stoppato da Hurkacz), deve vedersela con il finlandese Emil Ruusuvuori, n.71 ATP. Il 20enne di Sesto Pusteria è in vantaggio per 2-1 nei confronti diretti con il 22enne di Helsinki: il finnico ha vinto la loro prima sfida, al primo turno del Challenger di Bendigo nel 2020, mentre l'altoatesino si è imposto negli ottavi proprio a Miami lo scorso anno ed al secondo turno del "500" di Washington sempre nel 2021. Infine Lorenzo Sonego, n.21 del ranking e 19 del seeding, debutta contro lo statunitense Denis Kudla, n.84 ATP, proveniente dalle qualificazioni: tra il 26enne torinese e il 29enne di origini ucraine (è nato a Kiev) non ci sono precedenti. (ITALPRESS). ari/com 25-Mar-22 09:36