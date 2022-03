Calcio: Atalanta. Cissè “Incredibile aver segnato, ma è solo l’inizio”

"Per me è stata una grande emozione, sono felice di aver aiutato la squadra", dice l'attaccante nerazzurro BERGAMO (ITALPRESS) – "È incredibile aver segnato in Serie A, è stata una grande emozione, ma questo è soltanto l'inizio". L'attaccante dell'Atalanta, Moustapha Cissè, è intervenuto ai canali ufficiali del club orobico per analizzare la sua prima rete in serie A contro il Bologna, gol che ha regalato tre punti alla compagine di Gian Piero Gasperini: "Sono contento di aver aiutato la squadra, per me è stato emozionante. Non posso credere di aver segnato alla prima partita in serie A e aver dato tre punti alla squadra, mi fa davvero piacere. Mi dicono che ho fatto un bel gol, ma è il risultato del lavoro che faccio a Zingonia: sicuramente è stato un momento importante, ho dedicato la rete a mia mamma, mi ha chiesto di fare un gesto per lei, prima della partita mi ha detto che tutta la mia famiglia è orgogliosa di me". Il giovane calciatore ha anche svelato un aneddoto su come è stato contattato dalla compagine nerazzurra e del percorso che ha fatto per arrivare in prima squadra: "A Lecce guardavo l'Atalanta in TV, la stagione 2020 è stata incredibile. Quando hanno giocato contro il Lecce sono andato a vedere la partita. Quando mi hanno detto che qualcuno dell'Atalanta era venuto a vedermi pensavo fosse uno scherzo, io giocavo a calcio d'estate per divertimi". "È una cosa indescrivibile, non ho parole. Una mattina sono venuto ad allenarmi con la Primavera, il mister mi ha chiamato e mi ha detto che Gasperini mi voleva in prima squadra, ci ho messo un minuto per capire se fosse vero o meno – ha proseguito Cissè -. Adesso devo continuare a lavorare. È bello segnare in serie A, ma è soltanto l'inizio, devo lavorare bene per cercare di migliorare", ha concluso Cissè. (ITALPRESS). pia/ari/red 26-Mar-22 19:58