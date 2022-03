Calcio: Conmebol e Fifa studiano nuovo format qualificazioni mondiali

In vista del 2026 si pensa a due gruppi da cinque al posto del girone unico RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – In vista dei Mondiali del 2026, la Conmebol sta valutando assieme alla Fifa un nuovo format per le qualificazioni sudamericane. Un dibattito che sta coinvolgendo anche i calciatori, come conferma Thiago Silva, capitano del Brasile. Una prima riunione si è tenuta a fine 2021, alla quale hanno preso parte, fra gli altri, Lionel Messi per l'Argentina, Claudio Bravo per il Cile e Marcelo Moreno per la Bolivia. "Il problema non sono solo le 18 partite ma anche i viaggi, è un chilometraggio enorme specie se paragonato a quello dei calciatori europei – racconta l'ex rossonero – E poi c'è anche la questione del clima, totalmente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati in Europa. Ieri, per esempio, ci siamo allenati a Teresopolis, dove fa più freddo che a Rio, e questo può condizionare anche le prestazioni. Se si potesse trovare una situazione più equilibrata sarebbe di aiuto. Oggi siamo sottoposti a un logorio a mio modo di vedere inutile. C'è stata una riunione con la Fifa e sembra che cambierà qualcosa. Credo sia un bene". Secondo "Uol", ci dovrebbe essere un ritorno al passato: attualmente si gioca un girone unico con andata e ritorno, con 18 partite complessive per ciascuna nazionale ma in vista del 2026 e del primo Mondiale a 48 squadre, l'idea è quella di creare due gruppi da cinque, con le prime tre qualificate direttamente e uno spareggio fra le due quarte per andare a giocare il play-off intercontinentale. (ITALPRESS). glb/red 26-Mar-22 15:42