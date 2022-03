Calcio: Nazionale. Indisponibile per la Turchia, Verratti lascia ritiro

Il centrocampista del Psg torna a Parigi FIRENZE (ITALPRESS) – Vista l'indisponibilità per l'amichevole di martedì contro la Turchia, il centrocampista della Nazionale, Marco Verratti, ha lasciato questa mattina il ritiro azzurro di Coverciano e ha fatto rientro a Parigi per mettersi a disposizione del Psg. Dopo l'allenamento di oggi verrà fatto il punto sul gruppo che volerà in Turchia per la partita di martedì, sfida tra le due deluse delle semifinali playoff per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 di giovedì scorso: i campioni d'Europa hanno perso al Renzo Barbera contro la Macedonia, i turchi a Oporto contro il Portogallo. (ITALPRESS). ari/red 26-Mar-22 14:05