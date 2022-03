Calcio: Spagna, idea Marcelino ct se Luis Enrique via dopo Mondiali

L'attuale ct è in scadenza e non ha ancora deciso cosa farà MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Luis Enrique è sotto contratto fino ai prossimi Mondiali e al momento non ha ancora deciso se andare avanti oppure no. La Federcalcio spagnola sarebbe felice se restasse ma al contempo si guarda attorno. E secondo "Cadena Ser", se Luis Enrique decidesse di lasciare, il favorito numero uno per guidare le Furie Rosse sarebbe Marcelino Toral, attuale allenatore dell'Athletic Bilbao. Anche ieri Luis Enrique, incalzato sul rinnovo, è stato criptico: "Ancora non è deciso nulla. Posso garantire che mi sento sostenuto dalla Federazione, che confida al massimo nel sottoscritto. Ma che valore avrebbe un contratto se poi non raggiungessi gli obiettivi? Prima giochiamo i Mondiali e poi si vedrà". (ITALPRESS). glb/red 26-Mar-22 13:42