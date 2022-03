Calcio: Stampa brasiliana, Arsenal pensa a Tite per panchina

Il ct lascerà la guida della Seleçao dopo i Mondiali in Qatar RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Dopo i Mondiali, comunque vada, Tite lascerà la guida del Brasile e nel suo futuro potrebbe esserci un'avventura in Premier League. Stando a "Tv Globo", l'Arsenal avrebbe già avviato i contatti col tecnico: a sponsorizzarne l'arrivo il connazionale Edu Gaspar, che ha lavorato con lui al Corinthians e nella Seleçao e oggi direttore tecnico dei Gunners. L'idea dell'Arsenal, al cui timone c'è oggi Mikel Arteta, è iniziare un nuovo progetto con Tite a partire dalla stagione 2023-24. (ITALPRESS). glb/red 26-Mar-22 15:54