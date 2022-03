F.1: Leclerc guida anche terze libere in Arabia Saudita, Verstappen 2^

Alle loro spalle Perez e Sainz, Mercedes in ritardo JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Charles Leclerc è ancora il più veloce anche nella terza e ultima sessione di libere del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. Sul tracciato di Jeddah, il pilota della Ferrari ferma il cronometro a 1'29"735, precedendo le due Red Bull: il campione del mondo in carica Max Verstappen è staccato di 33 millesimi, sono 98 invece quelli che separano Sergio Perez. Poi, in quarta posizione, l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Ancora indietro le Mercedes: Lewis Hamilton è 11esimo, mentre George Russell è 14esimo. Alle 18 italiane il via delle qualifiche. (ITALPRESS). spf/glb/red 26-Mar-22 16:11