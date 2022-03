Pallanuoto: Telimar Palermo ko 11-5, Eurocup va al Sabadell

I siciliani avevano vinto all'andata per 9-7, non basta Irving PALERMO (ITALPRESS) – Sfuma per la Telimar Palermo la possibilità di alzare al cielo l'Euro Cup di pallanuoto. Dopo aver vinto in casa per 9-7 la finale d'andata tre settimane fa, i siciliani sono crollati a Barcellona, sconfitti dai catalani dell'Astralpool Sabadell per 11-5 (1-0, 3-0, 3-4, 4-1). Padroni di casa sempre avanti nel punteggio e già sul 4-0 a metà gara; per la Telimar inutile la tripletta di un comunque super Irving. Restano dunque cinque le squadre italiane ad aver vinto l'Euro Cup (quattro i trofei conquistati dall'AN Brescia, l'ultimo nel 2016, tre dalla Rari Nantes Savona e uno da Racing Roma, Pallanuoto Pescara e Posillipo) ma la delusione finale non cancella l'ottimo cammino della Telimar in quella che è la seconda competizione europea dopo la Champions: mai una squadra aveva raggiunto una finale europea all'esordio. (ITALPRESS). glb/red 26-Mar-22 15:13