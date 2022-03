Tennis: Torneo Miami, Sonego fuori al secondo turno

L'azzurro cede all'esordio al qualificato Kudla MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Continua il periodo no di Lorenzo Sonego, subito fuori al "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo Wta 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 26enne torinese, numero 21 del ranking e 19 del seeding, direttamente al secondo turno, ha ceduto per 3-6 7-6(5) 6-4, dopo quasi due ore e mezza di partita, allo statunitense Denis Kudla, numero 84 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. ALTRI RISULTATI 2^ TURNO Ruud (Nor, 6) b. Laaksonen (Sui) 6-1 6-2 Kokkinakis (Aus) b. Schwartzman (Arg, 13) 4-6 7-6(3) 6-4 F.Cerundolo (Arg) b. Opelka (Usa, 16) 6-1 3-1 rit. Monfils (Fra, 22) b. Otte (Ger) 7-6(9) 6-1 McDonald (Usa) b. Dimitrov (Bul, 26) 6-1 6-4 Tiafoe (Usa, 28) b. Nakashima (Usa) 3-6 7-6(5) 6-4 Bublik (Kaz, 30) b. Galan (Col) 6-7(7) 6-3 6-4 (ITALPRESS). glb/red 26-Mar-22 09:13