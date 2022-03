Calcio: Bayern Monaco. Davies “Nessun problema al cuore, voglio vincere”

"Sono felice di essere tornato, la riabilitazione sta andando bene", dice l'esterno canadese MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Sono felice di essere tornato, la riabilitazione sta andando bene. Non ho problemi con i muscoli e il cuore, ma non sono ancora al 100%. Sono solo felice di potermi allenare di nuovo e sono pronto a lavorare sodo". A dirlo è Alphonso Davies, terzino canadese del Bayern Monaco, intervistato dai canali ufficiali della squadra bavarese. Il 21enne circa tre mesi fa era stato costretto a fermarsi a causa di una diagnosi di miocardite, ma adesso il peggio sembra essere passato. "Sto dando il massimo. Sto lavorando a stretto contatto con il reparto medico e il personale di riabilitazione. Mi sto allenando molto, molto duramente, con e senza palla. Tanta corsa, allenamento di forza. Spero di poter tornare presto ad aiutare la squadra". Davies ha le idee chiare e non vede l'ora di poter lottare con la maglia del Bayern per provare a conquistare tutto: "L'obiettivo è vincere Bundesliga e Champions League", ha concluso il classe 2000. (ITALPRESS). mra/ari/red 27-Mar-22 18:23