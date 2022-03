Calcio: Olanda. De Ligt “Con Eriksen pelle d’oca, difficile affrontarlo”

"Siamo felici che Christian sia tornato a giocare a questi livelli", spiefa il difensore della Juve AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – "Ho avuto la pelle d'oca quando è sceso in campo Christian Eriksen. Devo dire che ci sono stati momenti in cui ero timoroso nell'affrontarlo, ho dovuto ignorare l'istinto di frenarmi". Così Matthijs De Ligt, difensore della Juventus e della nazionale olandese, al termine dell'amichevole tra Olanda e Danimarca. "Siamo giocatori ma anche esseri umani, in quei momenti bisogna pensare a giocare ma è chiaro che siamo tutti contenti che Christian sia tornato a giocare a questi livelli. Penso sia qualcosa che tutto il pubblico attendeva", ha concluso De Ligt. (ITALPRESS). mra/ari/red 27-Mar-22 18:17