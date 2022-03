F.1: Gp Arabia Saudita. Verstappen e Leclerc “Bella battaglia”

Terzo Carlos Sainz: "C'è stato un progresso rispetto al Bahrain", dice lo spagnolo JEDDAH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – "E' stata una bella gara, una battaglia molto serrata davanti. Abbiamo cercato di giocarcela a lungo, si è visto alla fine che avevamo un passo migliore. Per questo sono riuscito a sorpassare ma Charles (Leclerc, ndr.) era costantemente nella zona DRS ed è stato astuto. Questo è un nuovo inizio della nostra stagione". Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la vittoria nel Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. "Non è stato sufficiente oggi ciò che ho fatto ma mi sono divertito. E' stata una battaglia corretta e combattuta. Sono deluso ma è stato divertente", è il commento del pilota Ferrari, Charles Leclerc, dopo il secondo posto. "Le configurazioni tra le due scuderie erano differenti: noi eravamo veloci in curva mentre la Red Bull era più forte in rettilineo. Verstappen? C'è sempre stato rispetto reciproco tra di noi, raramente ho spinto così tanto su un circuito cittadino". Sul gradino più basso del podio l'altro ferrarista Carlos Sainz. "A un certo punto c'è stata una curva stretta che ho dovuto affrontare con Perez. Lui è stato sfortunato con la safety car ma la posizione era mia. Le Red Bull oggi erano super veloci, ci hanno messo tanta pressione ma sono riuscito a tenere la terza posizione. Questa gara è un progresso rispetto al Bahrain: ho trovato più ritmo ma ci sono ancora dei decimi da limare. Sono sicuro che li troverò", l'analisi dello spagnolo. (ITALPRESS). spf/pdm/red 27-Mar-22 21:04