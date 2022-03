Mondiali2022: Macedonia. Elmas “Qualificazione è il sogno di un popolo”

"Non possiamo perdere questa chance, daremo tutto per andare in Qatar", dice il centrocampista del Napoli SKOPJE (MACEDONIA) (ITALPRESS) – "La gara che ci attende potrebbe essere una delle più difficili di sempre, la più emozionante per i giocatori che sono qui. Abbiamo 90 minuti per realizzare un sogno che avevamo fin da bambini. Un sogno che non è solo il nostro, ma quello di tutto il Paese". Così il centrocampista del Napoli e della Macedonia del Nord, Eljif Elmas, intervistato dal sito ufficiale della selezione macedone. Squalificato per la sfida del Barbera vinta contro l'Italia, il giocatore torna a disposizione del ct Milevski per la finale playoff in casa del Portogallo: "Non possiamo perdere questa occasione – ha aggiunto Elmas -. Dobbiamo dare tutto in campo per poter raggiungere il Qatar". La Macedonia non si è mai qualificata alle fasi finali di un Mondiale. (ITALPRESS). mra/ari/red 27-Mar-22 17:41