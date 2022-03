Sci Alpino, Vinatzer campione italiano Slalom maschile a Sestriere

Secondo Kastlunger e terzo Gross ROMA (ITALPRESS) – Alex Vinatzer si è aggiudicato il primo posto nello slalom maschile valevole per i Campionati Italiani Assoluti vincendo la gara tra le porte snodate disputata a Sestriere. Il 22enne portacolori del Gruppo Sciatori Fiamme Gialle si è aggiudicato il suo primo scudetto senior in carriera, grazie ad un'ottima prima manche in cui ha scavato un solco, chiuso nella seconda con il tempo complessivo di 1'49"44. Secondo posto per Tobias Kastlunger (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle) di 52 centesimi recuperando ben 5 posizioni, mentre al terzo posto il 35enne Stefano Gross (Gruppo Sciatori Fiamme Gialle), vincitore della scorsa edizione, a 63 centesimi. Fuori dal podio Simon Maurberger al quarto posto seguito da Gianlorenzo di Paolo quinto. Sesto Giuliano Razzoli, con al settimo posto Federico Liberatore seguito da Tommaso Saccardi, Hans Vaccari e Corrado Barbera. (ITALPRESS). pc/com 27-Mar-22 13:24