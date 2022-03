Tennis: Torneo Miami. Fognini ko contro Kyrgios

Disco rosso per il ligure contro il "ritrovato" talento australiano MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Stop alla corsa di Fabio Fognini nel "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2022), dotato di un montepremi pari a 8.584.055, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. Il 34enne ligure, numero 34 del ranking internazionale e 31esima forza del tabellone, nel match dei sedicesimi di finale, si è arreso contro Nick Kyrgios, 102 del mondo, in gara grazie a una wild card, apparso un'altra volta (come in tutto questo inizio del 2022) in ottime condizioni. L'estroso australiano si è imposto in due set, col punteggio di 6-2 6-4. Altri risultati. Sedicesimi di finale: Cameron Norrie (Gbr, 10) b. Hugo Gaston (Fra) 6-3 7-5 Casper Ruud (Nor, 6) b. Alexander Bublik (Kaz, 30) 6-3 6-2 (ITALPRESS). pdm/red 27-Mar-22 20:56