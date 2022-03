Basket: Cremona. Rottura del crociato, stagione finita per Pecchia

La guardia della Vanoli uscita ieri in barella dopo essere scivolata su un adesivo CREMONA (ITALPRESS) – Stagione finita per Andrea Pecchia. Uscito ieri in barella durante l'ultimo quarto del match tra Vanoli Cremona e NutriBullet Treviso dopo essere scivolato presumibilmente su un adesivo, la guardia del club lombardo si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica al ginocchio sinistro. Impietosa la diagnosi: rottura del legamento crociato anteriore con lesione distrattiva del collaterale mediale. Dopo quanto successo ieri al PalaRadi, l'Associazione Giocatori Italiani Basket Associati è tornata pubblicamente sul tema degli adesivi sui campi di gioco per chiedere a gran voce "di trovare una soluzione alternativa per sostituirli o, se possibile, migliorarne la qualità". "L'ennesimo grave infortunio avuto nella giornata di ieri, avvenuto in una parte del campo coperta da adesivo, impone un'attenta riflessione a tutti gli attori del movimento – si legge in un comunicato della Giba – Non abbiamo evidenze o certezze sulla correlazione adesivo-infortunio ma dobbiamo fare di tutto per cercare di limitare i rischi per la salute degli atleti. Gli infortuni penalizzano non solo i giocatori ma anche i club e, potenzialmente, la nostra nazionale ed è importante trovare insieme il modo per eliminare gli adesivi e al contempo non danneggiare gli sponsor. Se sia per una non corretta manutenzione, per una maggiore scivolosità con il sudore o per la specificità del materiale non importa, se possiamo abbassare il potenziale rischio infortuni – termina la nota – abbiamo il dovere di farlo, per il bene dei giocatori e di tutta la pallacanestro italiana". (ITALPRESS). mc/com 28-Mar-22 16:31