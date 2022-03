Basket: Milano. Risolto in anticipo il contratto con Moraschini

La guardia emiliana era stata squalificata un anno per doping MILANO (ITALPRESS) – La A|X Armani Exchange Milano e Riccardo Moraschini hanno risolto in anticipo il contratto che sarebbe comunque scaduto il prossimo 30 giugno. Lo rende noto l'Olimpia. La guardia emiliana è stata squalificata lo scorso 4 gennaio per un anno dal Tribunale Nazionale Antidoping per una positività al clostebol metabolita, considerata involontaria e da contatto dal diretto interessato. (ITALPRESS). mc/red 28-Mar-22 16:18