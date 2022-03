Basket: Nba. James non basta, altro ko Lakers, Doncic trascina Dallas

Californiani battuti a New Orleans, Mavericks a segno contro Utah Jazz NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Non basta un super LeBron James a salvare i Los Angeles Lakers dall'ennesima battuta d'arresto nella regular-season dell'Nba. Nella notte italiana il fuoriclasse di Akron timbra 39 punti nella sconfitta esterna dei californiani sul parquet dei New Orleans Pelicans, vincenti per 116-108. Finiscono al tappeto in trasferta anche i Golden State Warriors, superati per 123-115 dai Washington Wizards nonostante i 26 punti messi a segno da Poole. Successo interno dei Dallas Mavericks, che si impongono per 114-100 su Utah Jazz con 32 punti di Doncic (top-scorer), 23 di Bullock e 22 di Brunson. Altri risultati: Detroit Pistons-New York Knicks 102-104; Boston Celtics-Minnesota Timberwolves 134-112; Phoenix Suns-Philadelphia 76ers 114-104; Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 110-119. (ITALPRESS). mc/red 28-Mar-22 09:55