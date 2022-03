Calcio: Fiorentina, Real Madrid pronto a riprendersi Odriozola

Una decisione sarà presa però solo in estate MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il futuro di Alvaro Odriozola si deciderà in estate ma tutto lascia pensare che il Real Madrid riporterà a casa il 26enne esterno attualmente in prestito alla Fiorentina. Il calo di rendimento di Dani Carvajal e l'ottima stagione di Odriozola in viola, secondo "As", starebbero spingendo i blancos a considerare il suo ritorno, anche perchè in quel ruolo, Carvajal a parte, non ci sono esterni destri puri visto che i vari Lucas Vazquez, Nacho e Valverde sono stati via via adattati e senza convincere troppo. La Fiorentina vorrebbe tenersi Odriozola, che sia a titolo definitivo o prolungando il prestito, ma al momento l'orientamento in casa Real è quello di dargli un'altra chance con la camiseta blanca. (ITALPRESS). glb/red 28-Mar-22 17:52