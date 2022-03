Calcio: Niente Mondiali, Foda si dimette da ct dell’Austria

Domani contro la Scozia la sua ultima panchina VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – L'amichevole di domani contro la Scozia sarà l'ultima partita di Franco Foda come ct dell'Austria. È stato lo stesso 55enne tecnico di origini italiane ad annunciare alla vigilia le sue dimissioni dopo la sconfitta di giovedì contro il Galles nel primo turno dei play-off mondiali. "Ho riflettuto molto in questi giorni e mi assumo la piena responsabilità del fatto che non ci siamo qualificati per il Qatar – le sue parole – Per cui il mio lavoro come ct si esaurirà dopo la partita di domani. Lascerò al mio successore una squadra di carattere, con tanto potenziale da sviluppare". Foda era in carica dal 2018 e agli scorsi Europei ha guidato l'Austria fino agli ottavi, dove è stata eliminata ai supplementari dall'Italia poi campione. L'ultima presenza in un Mondiale risale invece a Francia '98. (ITALPRESS). glb/red 28-Mar-22 16:26