Mondiali2022: Stati Uniti e Messico ‘vedono’ la qualificazione

Gli Usa travolgono 5-1 Panama con tripletta di Pulisic, i sudamericani piegano Honduras ROMA (ITALPRESS) – Stati Uniti e Messico sempre più vicini all'approdo ai Mondiali di Qatar2022. Nelle qualificazioni del Nord e Centro America, gli Usa hanno travolto Panama per 5-1 all'Exploria Stadium di Orlando con una tripletta dell'attaccante del Chelsea Pulisic (due rigori) e le reti di Arriola e Ferreira; gol della bandiera di Godoy per gli ospiti a 4' dal novantesimo. All'Estadio Olimpico Metropolitano di San Pedro Sula, il Messico ha invece piegato i padroni di casa dell'Honduras per 1-0 con la marcatura decisiva di Alvarez al 70'. In classifica, Canada già qualificato con 28 punti dopo il successo per 4-0 sulla Giamaica, poi Usa e Messico a 25; Costarica attualmente quarto e al play-off dopo il 2-1 sul campo di El Salvador. (ITALPRESS). mc/red 28-Mar-22 08:49