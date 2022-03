Mondiali2022: Svezia, Andersson “Ibra? Non ha 90′ ma sarà della partita”

"Per noi è un'arma ma non può giocare tutta la gara" STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Zlatan Ibrahimovic sarà l'arma segreta della Svezia. Il ct Janne Andersson conferma che il 40enne attaccante del Milan, costretto a saltare la gara con la Repubblica Ceca per squalifica, sarà a disposizione per lo spareggio decisivo contro la Polonia, anche se partendo dalla panchina. "Non sarà titolare ma può entrare nel corso della partita – conferma il tecnico – Poi vedremo per quanti minuti impiegarlo, a seconda di come andrà la partita e di cosa succederà. Oggi ha preso parte a tutto l'allenamento, parleremo con lo staff medico e stileremo un piano". Perchè con la possibilità che si vada ai supplementari, Ibra andrà dosato. "Ovviamente è un'arma per noi ma purtroppo non è un'arma che può giocare tutta la partita. C'è comunque una probabilità abbastanza alta che vada in campo, dipenderà molto dall'andamento della gara. Sarà un'arma se avremo necessità di segnare ma può esserlo anche in fase difensiva se finiamo sotto pressione". (ITALPRESS). glb/red 28-Mar-22 16:19