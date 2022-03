Tennis: Torneo Miami. Swiatek avanza facile agli ottavi

La polacca, neo numero 1 del ranking mondiale, si sbarazza di Brengle in due set MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Iga Swiatek avanza agli ottavi di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi pari a 8.369.455, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. La tennista polacca, testa di serie numero 2 e nuova regina del ranking mondiale dopo l'addio alle scene di Ashleigh Barty, ha liquidato ai sedicesimi la statunitense Madison Brengle per 6-0 6-3. Per un posto nei quarti Swiatek sfiderà un'altra americana, Cori Gauff, 14esima del seeding. Agli ottavi anche la ceca Petra Kvitova, numero 28 del tabellone, vincente per 7-5 6-1 sull'americana Lauren Davis. (ITALPRESS). mc/red 28-Mar-22 08:57