Calcio: Percassi “Subito errori madornali, speriamo non accada più”

Il presidente dell'Atalanta: "Il mio motto non cambia, speriamo di salvarci" MILANO (ITALPRESS) – "Quarto posto per l'Atalanta? È tutto da giocare, ci sono squadre forti. Abbiamo subito degli errori madornali, speriamo non accada più, abbiamo perso diversi punti a causa di questi errori". Così il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi a margine della consegna della laurea honoris causa in marketing alla Iulm di Milano. "Il mio motto non cambia, è sempre quello: speriamo di salvarci – ha proseguito il numero uno orobico – Congerton? Fondamentale avere una persona di questo livello, con esperienza internazionale. Ha un'impostazione diversa dalla nostra, l'Atalanta d'ora in poi investirà molto sugli uomini che ci fan fare un salto di qualità. Pagliuca? I nuovi investitori sono una potenza – ha concluso Percassi – e conoscono molto bene il mondo dello sport. Speriamo di poter migliorare col loro arrivo". (ITALPRESS). pia/mc/red 29-Mar-22 14:24