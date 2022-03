Calcio: Roma. Mancini ok a Trigoria, Shomurodov show in nazionale

L'attaccante segna una tripletta nel successo del suo Uzbekistan sull'Uganda (4-2) ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la preparazione della Roma di Josè Mourinho a cinque giorni dal match contro la Sampdoria al Ferraris (domenica, ore 18). Le prove tattiche scatteranno solo da giovedì, quando il tecnico portoghese potrà contare sull'intera rosa e sui nazionali di ritorno. Ma per il momento Mourinho inizia a farsi qualche idea sull'11 titolare da schierare. La nota positiva di giornata riguarda il rientro in campo coi compagni di Gianluca Mancini, tornato in anticipo dalla nazionale per un fastidio muscolare già superato. Intanto, dalle nazionali arrivano segnali per Mourinho. Eldor Shomurodov ha realizzato una tripletta nel test amichevole vinto dall'Uzbekistan contro l'Uganda. L'attaccante non gioca titolare da dicembre, il gol manca da undici giornate e al momento per lui sembra esserci poco spazio nelle gerarchie di Mourinho. (ITALPRESS). spf/ari/red 29-Mar-22 18:29