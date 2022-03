Calcio: Stadio Milano. Sala “Squadre pronte a dibattito pubblico”

Il sindaco meneghino: "Voglio continuare a fare la mia parte senza polemiche" MILANO (ITALPRESS) – "I fatti sono che le squadre mi hanno scritto proprio una settimana fa, dandomi la disponibilità al dibattito pubblico e anzi dicendo che procederanno a costruire un progetto che possa essere oggetto del dibattito pubblico". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di posa della prima pietra della Casa Unitalsi Fabrizio Frizzi, in merito alla vicenda del nuovo stadio a Milano. "Le cose sono due: o è la 'Gazzetta dello Sport' che sta fomentando polemiche, oppure devo considerare che la lettera che mi hanno inviato era priva di significato", ha detto in merito all'ipotesi, riportata dalla Gazzetta dello Sport, che Inter e Milan siano intenzionate a costruire il nuovo stadio a Sesto San Giovanni invece che a San Siro. "Non lo so – ha continuato – ma io continuerò a fare la mia parte e voglio evitare che ogni mia parola suoni come polemica o come ostacolo alla realizzazione di questo progetto. Io andrò avanti comunque. In questi momenti difficili mi sono imposto di non essere polemico e cercare di essere il più tranquillo ed educato possibile e quindi continuerò su questa via. Sto ai fatti e non faccio nessun commento". (ITALPRESS). bla/mc/red 29-Mar-22 11:40