Mondiali2022: Asia. Doriano Yoshida in gol, Giappone-Vietnam 1-1

Nipponici già sicuri di andare in Qatar. Nel gruppo A, l'Iran già qualificato, batte 2-0 il Libano PALERMO (ITALPRESS) – In un match disputato a Saitama e valido per la 10^ giornata del gruppo B delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali del 2022, il Giappone ha pareggiato 1-1 in casa con il Vietnam. Ospiti in vantaggio al 19° con Binh Nguyen Thanh, pari nipponico al 55° con il difensore della Sampdoria, Maya Yoshida. Giappone in testa al gruppo e già qualificato con 22 punti, vietnamiti ultimi con 4. Nel girone A l'Iran, già certo di andare in Qatar e al momento primo in classifica nel gruppo, ha battuto 2-0 il Libano con i gol di Azmoun e Jahanbakhsh. (ITALPRESS). ari/red 29-Mar-22 15:32