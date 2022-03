Oscar 2022, oltre lo schiaffo c’è un bacio (VIDEO)

Nelle notti degli Oscar parliamo di completi, ma non solo. Vestiti, giacche e pantaloni, nel caso di Kristen Stewart addirittura un pantaloncino, un cosiddetto shorts. Poi quest’anno abbiamo parlato di schiaffi, quello di Will Smith al comico presentatore Chris Rock che ha preso in giro la moglie.

Alla fine sono arrivate le scuse e sembra che sugli Oscar sia arrivato il buio. In realtà un’altra stella di quelle “famose” non ha fatto parlare di sè così tanto quella sera (se non appunto per gli short) ma in altri tempi e se non fosse successo quel che è successo avrebbe scatenato più di un commento sulla stampa attirando l’attenzione.

E’ Kristen Stewart e quel bacio “da Oscar” sul red carpet dato alla sua ragazza Dylan Meyers.

Eccolo per chi non lo avesse visto…