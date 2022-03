Tennis: Torneo Miami. Badosa stoppa la corsa di baby Fruhvirtova

La spagnola si impone in due set e nei quarti sfiderà l'americana Pegula MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Paula Badosa approda ai quarti di finale del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi pari a 8.369.455, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. La tennista spagnola, testa di serie numero 5, ha stoppato negli ottavi la corsa della la 16enne wildcard ceca Linda Fruhvirtova, sconfitta con il punteggio di 6-2 6-3. Per un posto in semifinale l'iberica se la vedrà con la statunitense Jessica Pegula, 16esima forza del seeding, che ha beneficiato sul 6-0 in proprio favore del ritiro dell'ucraina Anhelina Kalinina. Altri risultati degli ottavi: Kvitova (Cze, 28) b. Kudermetova (Rus, 21) 7-6(5) 6-4 Bencic (Sui, 22) b. Sasnovich (Blr) 6-2 6-3 (ITALPRESS). mc/red 29-Mar-22 09:22