Vittoria in trasferta per Atlanta, Miami in testa a Est

Gli Hawks vincono contro Indiana Pacers anche senza l'infortunato Gallinari NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittoria in trasferta per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Ancora privi di Danilo Gallinari, ai box per un infortunio al gomito, gli Hawks violano il parquet di Indiana Pacers per 132-123 con 29 punti di Bogdanovic, top-scorer dell'incontro. Dopo quattro sconfitte consecutive, Miami Heat ritrova il successo e anche la vetta a Est: i Sacramento Kings si arrendono per 123-100 con 49 punti complessivi della coppia formata da Butler e Adebayo. Due i match che si risolvono dopo un overtime: i Toronto Raptors piegano i Boston Celtics per 115-112, Oklahoma City Thunder passa per 134-131 nell'impianto dei Portland Trail Blazers. Altri risultati: Charlotte Hornets-Denver Nuggets 109-113; Cleveland Cavaliers-Orlando Magic 107-101; New York Knicks-Chicago Bulls 109-104; Houston Rockets-San Antonio Spurs 120-123; Memphis Grizzlies-Golden State Warriors 123-95. (ITALPRESS). mc/red 29-Mar-22 08:55