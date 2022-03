Volley: A1 donne. Salvezza in palio nel recupero Roma-Vallefoglia

Campionato femminile alle battute finali, attesa per i primi verdetti ROMA (ITALPRESS) – La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia gioca domani sera, mercoledì 30 marzo alle 19.30, a Roma contro le padrone di casa dell'Acqua&Sapone il recupero della 13esima giornata di andata, che avrebbe dovuto giocarsi il 26 dicembre scorso e fu rinviato, come l'intera giornata di campionato, per la pandemia in corso. Tre giorni dopo, sabato 2 aprile, Vallefoglia e Roma si ritroveranno di fronte alle 20.30 al PalaCarneroli di Urbino nell'ultima giornata della regular season. Le due partite decideranno le sorti delle squadre, entrambe neopromosse in serie A1 e in lotta per conservare la massima serie. Oltre a Roma-Vallefoglia, giovedì alle 18 la Bartoccini-Fortinfissi Perugia recupererà l'incontro valido per la quinta giornata di ritorno ricevendo la visita della Igor Gorgonzola Novara, in lotta con la Imoco Conegliano per il primo posto in regular season. La classifica nella zona salvezza, nel campionato più equilibrato degli ultimi anni, racchiude sei squadre in quattro punti: le tigri conservano il nono posto a 21 punti, raggiunte da Casalmaggiore; a 20 si attestano Bergamo e Perugia, mentre Trento è a 19 davanti a Roma, ultima a 17. Retrocedono le ultime due. Una vittoria con qualunque punteggio a Roma darebbe alla Megabox la salvezza matematica. (ITALPRESS). mc/com 29-Mar-22 09:57