Calcio: Barcellona, nuovi spiragli per rinnovo Dembelè

Il club pronto a riaprire la trattativa, l'attaccante è in scadenza a giugno BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il futuro di Ousmane Dembelè è ancora tutto da scrivere e potrebbe essere ancora in blaugrana. L'attaccante francese è in scadenza a fine stagione, la trattativa per il rinnovo si è interrotta bruscamente a inizio anno ma, secondo "Sport", il Barcellona si sarebbe rifatto sotto col suo entourage per provare a riavviare i contatti. Rispetto ai mesi scorsi, Dembelè avrebbe abbassato le sue richieste economiche ma anche il club dovrà fare uno sforzo in più rispetto alla sua proposta. Le basi però per arrivare a un'intesa ci sono: Dembelè sta giocando il suo miglior calcio sotto la guida di Xavi ed è convinto che il Barcellona possa tornare presto ad altissimi livelli. Parallelamente, però, i blaugrana si muovono per Raphinha e sarebbero disposti ad aumentare la prima offerta da 35 milioni presentata al Leeds, salendo a 40 più 10 di bonus, più vicina ai 50 milioni chiesti dagli inglesi. Il Barça però aspetterà la fine della stagione: se il Leeds dovesse infatti retrocedere, per Raphinha si attiverebbe una clausola rescissoria da 25 milioni. Brutte notizie invece sul fronte Cesar Azpilicueta: secondo il "Sun", sarebbe scattato il rinnovo automatico per un altro anno, che era legato al numero di presenze e dunque non condizionato dalle sanzioni ad Abramovich. Il difensore, però, vuole il Barcellona e attende di conoscere la nuova proprietà per individuare una via d'uscita. (ITALPRESS). glb/red 30-Mar-22 11:40