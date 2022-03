Calcio: Inter. Brozovic spera di esserci con Juve, De Vrij verso forfait

I due hanno lavorato ancora a parte, ma il croato ha speranze di recupero APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – Simone Inzaghi sta ritrovando i giocatori di rientro dagli impegni con le nazionali e da domani potrà preparare quasi al completo la sfida di domenica sera a Torino contro la Juventus (arbitrerà Irrati, al Var Mazzoleni). Barella, Bastoni, Calhanoglu, Dumfries, Perisic, Skriniar e Dzeko sono già rientrati, Correa arriverà domani, i cileni Sanchez e Vidal atterreranno a Milano solo giovedì sera. Hanno lavorato ancora a parte Brozovic e De Vrij, con il croato che potrebbe recuperare in extremis per domenica, più difficile la convocazione dell'olandese. Tirando le somme dopo gli impegni delle nazionali, sono stati 10 i giocatori nerazzurri a scendere in campo, per un totale di 1375 minuti disputati. Ad Appiano tornano delusi i cinque giocatori che non hanno staccato il pass per il Qatar (Barella, Bastoni, Calhanoglu, Sanchez e Vidal), mentre Correa con l'Argentina era già certo della partecipazione. Amichevoli internazionali sia per chi era già qualificato (Perisic con la Croazia e Dumfries con l'Olanda), che per chi era già fuori (Skriniar con la Slovacchia e Dzeko con la Bosnia). Nell'amichevole tra Turchia e Italia, Bastoni è entrato al 77', mentre Calhanoglu (neo capitano della Turchia) ha giocato 77 minuti prima di essere sostituito (in panchina per tutta la gara Barella). Correa non è sceso in campo con l'Argentina nel pareggio contro l'Ecuador, mentre Sanchez e Vidal (in campo rispettivamente 90 e 81 minuti) hanno visto sfumare la qualificazione nella sconfitta per 2-0 del Cile contro l'Uruguay. Nell'amichevole di Amsterdam tra Olanda e Germania (1-1), Dumfries ha giocato tutta la gara, fornendo l'assist per il pareggio di Bergwijn. Edin Dzeko ha deciso con un suo gol l'amichevole tra Bosnia e Lussemburgo (1-0), dopo essere entrato in campo al 66'. Novanta minuti, invece, per Skriniar, titolare nel successo della Slovacchia contro la Finlandia per 2-0. Ufficializzata la data del recupero di Bologna-Inter che non si è giocata lo scorso 6 gennaio: le due squadre si sfideranno al Dall'Ara mercoledì 27 aprile. (ITALPRESS). bf/ari/red 30-Mar-22 19:53