Calcio: Milan. Ibra subito a Milanello per smaltire la delusione

Solo palestra per lo svedese che ha fallito la qualificazione ai Mondiali come gli azzurri Florenzi e Tonali CARNAGO (ITALPRESS) – Nonostante l'impegno in Polonia della sera prima, Zlatan Ibrahimovic si è presentato a Milanello appena atterrato a Milano. Lo svedese ha voluto subito rituffarsi nella realtà rossonera anche per dimenticare la delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar ("Ma continuerò il più a lungo possibile, e questo vale per la nazionale ma anche per il Milan", ha detto dopo la gara persa 2-0 contro la Polonia) lavorando in palestra da solo. Oltre a Ibra e agli italiani (Florenzi e Tonali), anche Bennacer non andrà in Qatar: la sua Algeria, infatti, dopo aver vinto 1-0 in trasferta è stata sconfitta in casa 2-1 ai supplementari dal Camerun. Qualificato, invece, il Senegal di Ballo-Touré, in panchina nella vittoria dei suoi ai rigori contro l'Egitto. Festeggia Rafa Leao, subentrato a Diogo Jota al 76' nella vittoria del Portogallo sulla Macedonia del Nord. Gli altri rossoneri sono stati impegnati in gare amichevoli: i francesi Giroud e Maignan, in particolare, torneranno a Milanello galvanizzati, con l'attaccante che dopo il gol alla Costa d'Avorio si è ripetuto nel 5-0 al Sudafrica, salendo a quota 48 reti in nazionale e portandosi a soli tre gol dal primato assoluto di Henry. Il portiere, invece, ha fatto il suo esordio da titolare con la maglia della Francia (Theo Hernandez è rimasto in panchina). Tonali ha giocato tutta l'amichevole tra Turchia e Italia, Kessie è rimasto in campo 90' nella sconfitta della Costa d'Avorio a Wembley contro l'Inghilterra (3-0), Saelemaekers è stato impiegato per poco più di mezz'ora nel successo per 3-0 del Belgio sul Burkina Faso e Krunic non è entrato nella gara tra Bosnia e Finlandia. Da domani Stefano Pioli avrà tutto il gruppo al completo in vista della sfida contro il Bologna di lunedì sera a San Siro. (ITALPRESS). bf/ari/red 30-Mar-22 20:00