Calcio: Mondiali donne. Nazionale, 26 azzurre per Lituania e Svizzera

Sfide decisive per l'Italia di Milena Bertolini che l'8 aprile giocherà a Parma e il 12 a Thun ROMA (ITALPRESS) – A poco più di un mese dalla finale dell'Algarve Cup, prima di proiettarsi sul percorso di avvicinamento a Euro 2022, la Nazionale femminile è pronta a tornare in campo per le qualificazioni mondiali. Venerdì 8 aprile (ore 19, diretta su Rai Sport + HD) le azzurre faranno il loro debutto allo stadio 'Ennio Tardini' di Parma per affrontare la Lituania, penultima nel girone e battuta 5-0 nel match d'andata, mentre martedì 12 aprile (ore 17.45, diretta su Rai 2) a Thun andrà in scena l'atteso scontro diretto con la Svizzera, che guida la classifica con tre punti di vantaggio sull'Italia. Due gare da vincere a tutti i costi per pareggiare i conti con le elvetiche, che si sono imposte 2-1 nella sfida disputata lo scorso 26 novembre a Palermo, e continuare la rincorsa al primo posto che consentirebbe alla squadra di Milena Bertolini di evitare i play off e ottenere la qualificazione diretta per il Mondiale del 2023. Per questo fondamentale doppio impegno la Ct ha deciso di puntare su 26 calciatrici: nell'elenco delle convocate c'è Sabatino, che non vestiva la maglia della Nazionale dai 90' contro Israele che un anno fa sancirono la qualificazione all'Europeo, e insieme a lei si rivedono anche Schroffenegger, Bartoli, Filangeri, Greggi e Bonfantini. A differenza di Piemonte, che ha recuperato dall'infortunio al ginocchio, non faranno parte del gruppo Guagni e Giacinti, mentre Serturini, positiva al Covid-19, raggiungerà le compagne al termine del periodo di isolamento sanitario. Domenica le azzurre si raduneranno a Coverciano e mercoledì è invece previsto il trasferimento a Parma, che si prepara a spingere Gama e compagne verso il sesto successo nel Gruppo G: i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12 di giovedì 31 marzo presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. Prima della gara con la Lituania, allo stadio e sui profili social della Nazionale femminile, sarà rilanciata la campagna #UnitiDagliStessiColori, ideata dalla Figc con il coinvolgimento di tutti i principali attori del movimento calcistico italiano per fare fronte comune contro la discriminazione. L'iniziativa vede come partner istituzionale UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ed è stata realizzata con il contributo UEFA HatTrick FSR (Football and Social Responsibility). L'elenco delle convocate: Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina). Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Roma). Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus). Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Agnese Bonfantini (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), *Annamaria Serturini (Roma). (ITALPRESS). ari/com 30-Mar-22 16:59