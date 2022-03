Calcio: Real Madrid, Ancelotti positivo al Covid-19

Incerta la presenza del tecnico sabato in panchina contro il Celta MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Carlo Ancelotti positivo al coronavirus. Ad annunciarlo in una nota è lo stesso Real Madrid. La nuova normativa entrata in vigore in Spagna da lunedì non prevede più la quarantena per gli asintomatici ma la presenza del tecnico di Reggiolo sabato in panchina contro il Celta Vigo resta in dubbio, così come quella contro il Chelsea mercoledì prossimo a Londra, per l'andata dei quarti di Champions. (ITALPRESS). glb/red 30-Mar-22 10:54