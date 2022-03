Calcio: Serie A. Irrati arbitra Juve-Inter e Atalanta-Napoli a Di Bello

Marinelli designato per il posticipo di lunedì Milan-Bologna ROMA (ITALPRESS) – Sarà Massimiliano Irrati a dirigere Juventus-Inter, derby d'Italia e big-match della 31esima giornata in programma domenica sera all'Allianz Stadium. Con il fischietto della sezione di Pistoia ci saranno gli assistenti Alassio e Del Giovane, gli arbitri Var Aureliano e Longo e il quarto ufficiale di gara Massa. Ad aprire la giornata saranno i tre anticipi Spezia-Venezia (ore 15, arbitro Doveri di Roma), Lazio-Sassuolo (18, Rapuano di Rimini) e Salernitana-Torino (20.45, Piccinini di Forlì). Domenica alle 12.30 il derby Fiorentina-Empoli (Massimi di Termoli), poi alle 15 Atalanta-Napoli (Di Bello di Brindisi) e Udinese-Cagliari (Abisso di Palermo), mentre alle 18 è in programma Sampdoria-Roma (Manganiello di Pinerolo). Detto di Juventus-Inter, lunedì i posticipi Verona-Genoa (18.30 Fourneau di Roma) e Milan-Bologna (20.45, Marinelli di Tivoli). (ITALPRESS). ari/red 30-Mar-22 12:09