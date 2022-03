Calcio: Fiorentina. Castrovilli “Preparare al meglio derby con Empoli”

"Il mister avra' a disposizione tutti". FIRENZE (ITALPRESS) – "Per provare a vincere contro l'Empoli dobbiamo preparare bene la partita, ora rientreranno i nazionali ed il mister avra' a disposizione tutti per prepararla al meglio". Lo ha detto ai microfoni della 'Tgr Rai-Toscana' il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli. "Da gennaio scorso ho ritrovato me stesso e questa è la cosa importante-ha aggiunto -. C'è solo da fare tanti ringraziamenti alla mia famiglia, alla mia mental coach ed il mio nuovo procuratore. La scelta di affidarsi ad una mental coach? All'inizio facevo fatica anche io a crederci ma poi è diventata troppo importante perche' ti fa scoprire cose di te che neanche io conoscevo". (ITALPRESS). lc/gm/red 31-Mar-22 14:31