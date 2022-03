Calcio: Premier League. Dalla prossima stagione cinque le sostituzioni

I club hanno deciso di portare a 5 i cambi consentiti in ogni partita LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Anche la Premier League cambia. Dalla prossima stagione i tecnici delle squadre inglesi potranno effettuare 5 sostituzioni come avviene negli altri campionati e nelle competizioni Uefa. Così hanno deciso i club della Premier. Le regole sono quelle già conosciute con tre slot a partita, più l'intervallo, per effettuare i cinque cambi come avviene in Europa e non solo dal maggio 2020, dopo lo stop forzato del calcio per la pandemia. La Premier ha anche fissato le date della sessione estiva del calciomercato che aprirà il 10 giugno e si chiuderà alle 23 dell'1 settembre. Inoltre, la Premier League rimuoverà i test bisettimanali su giocatori e personale dal 4 aprile e passerà ai soli test sintomatici. "Il benessere dei giocatori e del personale rimane una priorità, la Premier continuerà a monitorare la situazione nazionale riguardo al Covid-19 e ad adattare i protocolli al campionato, in linea con le ultime linee guida delle autorità sanitarie pubbliche e degli esperti", sottolinea una nota della Lega calcio inglese. (ITALPRESS). ari/red 31-Mar-22 17:11