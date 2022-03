Calcio: Psg, nuova proposta rinnovo piace a entourage Mbappè

Sul tavolo un biennale con la possibilità però di lasciarsi nel 2023 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – E se alla fine Kylian Mbappè restasse al Paris Saint Germain? Secondo "Le 10 Sport" un rinnovo dell'attaccante, in scadenza a fine stagione e da tempo dato vicinissimo al Real Madrid, non sarebbe da escludere perchè l'ultima proposta presentata dal Psg avrebbe ottenuto il gradimento dell'entourage del calciatore. Sul tavolo ci sarebbe un biennale, con l'impegno però di lasciare libero Mbappè di decidere il suo futuro al termine della stagione 2022-23. In questo modo la proprietà del club francese si assicurerebbe la sua presenza al Mondiale in Qatar da giocatore del Psg ed eviterebbe, dovesse scegliere di andare via, di perderlo a parametro zero. L'ultima parola spetterà comunque all'attaccante: a Madrid restano ottimisti sul suo arrivo già in estate. (ITALPRESS). glb/red 31-Mar-22 13:17