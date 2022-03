Motomondiale: Gp Argentina. Ezpeleta “Rinvio dovuto a problema aereo”

Il Ceo di Dorna ha spiegato, in conferenza stampa, i motivi dello slittamento del programma TERMAS DE RIO HONDO (ARGENTINA) (ITALPRESS) – "Lo scorso mercoledì abbiamo preparato dei voli per l'Argentina e uno di questi ha avuto un problema a Mombasa, in Africa. Poi abbiamo preso la decisione che un altro volo, già arrivato in Argentina, prendesse l'ultima parte del carico da portare qui. Lo abbiamo fatto ma anche questo volo ha avuto un problema tecnico nello stesso luogo. Inizialmente si pensava che sarebbe ripartito ieri per arrivare oggi. Invece è stato tutto rimandato, così come le prove libere del venerdì". Lo ha detto Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna, spiegando la cancellazione del programma di venerdì del Gran Premio d'Argentina di MotoGP. "Abbiamo chiesto che altri due voli partissero da Londra e Parigi per portare le componenti del motore a Mombasa. Teoricamente, al massimo per le ore 8 di sera, il volo arriverà qui così da rispettare il nuovo programma", ha dichiarato in conferenza stampa. (ITALPRESS). spf/ari/red 31-Mar-22 17:20