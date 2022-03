Nba: Vincono Phoenix e Miami, gioia Memphis, Doncic trascina Dallas

Gallinari out per un problema al gomito ma Atlanta vince e 'vede' i play-in ROMA (ITALPRESS) – Nona vittoria di fila, la 62esima stagionale: mai nella sua storia Phoenix era riuscita a fare meglio. La regular season dei Suns prosegue su livelli altissimi e a farne le spese stavolta è Golden State, che se la gioca fino alla fine prima di cedere 107-103 nonostante 38 punti di Poole. Decisive per i Suns le giocate finali di Booker (22 punti, idem Bridges) e Paul (15 punti e 8 assist). Blinda il secondo posto a Ovest Memphis, conquistando anche il titolo della Southwest Division (il primo nella storia dei Grizzlies) superando 112-111 San Antonio con 25 punti di Jones, che non fa rimpiangere l'infortunato Morant. La corsa alla terza piazza della Western Conference vede invece avanti Dallas, trascinata dal solito Luka Doncic (35 punti e 13 assist) nel 120-111 su Cleveland, ma Denver non si arrende: 125-118 su Indiana con Nikola Jokic che sfiora la 20esima tripla doppia stagionale (37 punti, 13 rimbalzi e 9 assist). Per quanto riguarda invece la battaglia per i play-in, New Orleans consolida il nono posto superando 117-107 Portland con 25 punti dell'ex McCollum, accolto dal suo vecchio pubblico con un minuto e mezzo di standing ovation. Resta apertissima la lotta per il primato a Est, dove Miami risponde al successo di Milwaukee aggiudicandosi lo scontro con un'altra contender: 106-98 su Boston con 24 punti di Butler, 23 di Lowry e 17 punti e 12 rimbalzi di Adebayo. Secondo successo di fila per gli Heat, che sembrano essersi lasciati alle spalle il momento no culminato con una striscia negativa di quattro partite. Importante successo per Toronto, che rafforza il suo sesto posto – l'ultimo che garantisce l'accesso diretto ai play-off – con una tripla doppia di Pascal Siakam (12+10+13) e 29 punti di Trent: 125-102 su Minnesota. Traguardo play-in raggiunto per Charlotte (125-114 su New York, 31 punti di cui 14 nell'ultimo quarto per Bridges, 20 punti e 15 rimbalzi per LaMelo Ball), quasi fatta anche per Atlanta: 136-118 su OKC con 41 punti e 8 assist di uno scatenato Trae Young, 20 punti a testa di Huerter e Bogdanovic. Out Danilo Gallinari per un problema al gomito destro. Nelle altre gare disputate nella notte italiana, 24 punti ciascuno per Mitchell, Jones e Lyles permettono a Sacramento di avere la meglio su Houston (121-118), Washington supera Orlando 127-110 con l'insolita doppia doppia di Tomas Satoransky: zero punti ma 13 assist e 10 rimbalzi. (ITALPRESS). glb/red 31-Mar-22 10:13