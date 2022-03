Tennis: Ruud sorprende Zverev a Miami, semifinale con Cerundolo

Il norvegese ha la meglio in tre set: 6-3 1-6 6-3 MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La terza volta è quella buona. Casper Ruud batte Alexander Zverev e approda in semifinale al "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combined con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.584.055 che si sta disputando sul cemento dell'Hard Rock Stadium in Florida. Sulla sua strada troverà l'argentino Francisco Cerundolo, qualificatosi dopo il ritiro di Jannik Sinner sul 4-1 a favore del sudamericano nel primo set. Ruud, sesto favorito del seeding, dopo aver perso entrambi i precedenti con Zverev, riesce stavolta a spuntarla per 6-3 1-6 6-3 e per la quarta volta in carriera si trova a giocare la semifinale di un '1000' (la prima sul veloce), ostacolo finora mai superato. Fra il 23enne norvegese e Cerundolo nessun precedente. Resta ancora da definire la semifinale della parte alta del tabellone: Medvedev-Hurkacz e Alcaraz-Kecmanovic i quarti in programma. (ITALPRESS). glb/red 31-Mar-22 09:40