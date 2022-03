Tennis: Swiatek batte Kvitova e vola in semifinale a Miami

Per la polacca 15esima vittoria di fila MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sarà Iga Swiatek ad affrontare Jessica Pegula in una delle due semifinali del "Miami Open", terzo Wta 1000 stagionale (combined con il secondo Atp Masters 1000 del 2022), dotato di un montepremi pari a 8.369.455, che si sta disputando sui campi in cemento della Florida. La 20enne polacca, numero 2 del tabellone e da lunedì prossimo al vertice della classifica femminile dopo il ritiro di Ashleigh Barty, centra la 15esima vittoria di fila – quinta semifinale della stagione, la terza consecutiva in '1000' – sbarazzandosi con un doppio 6-3 di Petra Kvitova. Prima della Swiatek solo Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka e Jelena Ostapenko erano riuscite a centrare 4 o più semifinali in Wta 1000 prima di compiere 21 anni. Reduce dai successi di Doha e Indian Wells e appena tre sconfitte in questo 2022, la Swiatek se la vedrà ora con Jessica Pegula, che ha approfittato, sul 4-1 in proprio favore, del ritiro della spagnola Paula Badosa, quinta forza del seeding. La semifinale della parte alta del tabellone vedrà invece affrontarsi la svizzera Belinda Bencic e la giapponese Naomi Osaka. (ITALPRESS). glb/red 31-Mar-22 09:39