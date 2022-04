Calcio: Malagò “Fiducia in Gravina, avanti con Mancini scelta migliore”

"Adesso il presidente della Figc deve ricompattare la squadra", dice il presidente del Coni ROMA (ITALPRESS) – "Il presidente Gravina ha ricevuto una forte condivisione elettorale, ma al tempo stesso, un po' come successe al Coni, è indispensabile nei momenti di complessità, facendo alcuni sforzi e magari qualche passo indietro, compattare la squadra. Mi riferisco alla Lega di A. Lo abbiamo auspicato, lo abbiamo suggerito, perché se ci sono interessi contrapposti non c'è alcuna possibilità che le cose si sistemino in modo strutturale". Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in conferenza stampa al termine della Giunta nazionale al Foro Italico. "Ho fatto una mia considerazione che tutti hanno condiviso – ha continuato il numero uno dello sport italiano – Il presidente Gravina ha ringraziato per la fiducia, conscio di quelle che sono le realtà del momento e le sfide da affrontare. Ci ha raccontato di un cronoprogramma molto interessante: ha già incontrato tutte le sette componenti, anche il nuovo presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini". Il numero 1 dello sport italiano si è soffermato anche sulla conferma del commissario tecnico degli azzurri. "Andare avanti con Roberto Mancini è la scelta migliore per la Nazionale: bisognava vedere se avesse gli stimoli per fare un nuovo percorso, mi sembra che abbia parlato in modo molto deciso e in questi anni ha fatto un lavoro importante di semina". (ITALPRESS). spf/ari/red 01-Apr-22 15:29