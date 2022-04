Calcio: Manchester United. Bruno Fernandes rinnova fino al 2026

Per il centrocampista portoghese anche l'opzione per un'ulteriore stagione MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo aver portato il Portogallo al Mondiale con la sua doppietta alla Macedonia, Bruno Fernandes firma il rinnovo con il Manchester United fino al 2026. Giornate intense e sicuramente felici per il centrocampista portoghese. Il club dell'Old Trafford, infatti, ha ufficializzato il prolungamento dell'accordo con il giocatore ex Novara, Udinese e Sampdoria, fino al 2026 e con l'opzione per un'ulteriore stagione. Bruno Fernandes si è subito ambientato con i red devils come dimostrano i 49 gol e 39 assist in 117 partite. "Dal momento in cui sono entrato a far parte del Manchester United, ho avuto un rapporto speciale con il club e i nostri fantastici tifosi – le parole del giocatore -. Sono cresciuto guardando questa squadra, sognando di avere la possibilità di giocare qui un giorno. Quel sogno ora è una realtà e per me è un onore vestire questa maglia. Sono qui da due anni, ma per me è sempre fantastico giocare all'Old Trafford, sentire i tifosi cantare la loro canzone per me e segnare davanti a loro. Voglio vincere molto di più con questo club e so che lo stesso discorso vale per il club, i miei compagni e tutto lo staff, vogliamo dare ai tifosi il successo che meritano. Abbiamo condiviso alcuni grandi momenti negli ultimi anni, ma il meglio deve ancora venire da me, vale per me e per la squadra". "Tutti sono ben consapevoli dell'importanza di Bruno Fernandes per il Manchester United – le parole di John Murtough, direttore tecnico del club -. I suoi numeri in fatto di gol e assist sono fenomenali, ha avuto un rendimento straordinariamente costante da quando è entrato a far parte del club. I suoi ritmi di lavoro, la dedizione e l'atteggiamento fantastico di Bruno sono esattamente ciò che vogliamo da un giocatore del Manchester United. È il massimo come professionista e ha qualità eccezionali, adeguate per gli standard che vuole un grande club come il nostro. Lui, come tutti noi, è estremamente ambizioso e determinato a ottenere i successi che vogliamo". (ITALPRESS). ari/red 01-Apr-22 11:38