Calcio: Nicola “Contro il Torino bisogna dare il massimo”

"Salvezza? Non facciamo calcoli, i ragazzi però devono sapere che si può fare" SALERNO (ITALPRESS) – Una gara da vincere a tutti i costi se si vuole credere a un briciolo di salvezza per la Salernitana. Il tecnico Nicola, ex di turno, cerca di spronare l'ambiente ma soprattutto la squadra per il match di domani sera all'Arechi contro il Torino. "Per ottenere il massimo, devi produrre il massimo. E' il nostro mantra in questo momento. Non credo a scorciatoie, dobbiamo dare il massimo. Abbiamo lavorato bene, abbiamo messo molto lavoro dentro, con entusiasmo e con voglia. Abbiamo incontrato qualche piccolo problema per qualche Nazionale. Ma il nostro mantra, ripeto, deve essere 'dare il massimo'. Non ci sono mezzi termini dunque, al cospetto di una squadra, Il Torino, abituata a lottare sino alla fine", afferma Nicola, in conferenza stampa. "Arriva una squadra veramente tosta. Dovremo farci trovare pronti e reattivi, tradurre le transizioni di gioco nelle due fasi con il minor tempo possibile. Questa partita ci può dare l'esatta dimensione su ciò che stiamo facendo. Affrontiamo una squadra ben messa in campo e molto aggressiva", aggiunge il tecnico della Salernitana. "Quella col Torino, probabilmente, è la partita più tosta che potevamo affrontare. Vogliamo e speriamo di creare qualche grattacapo a loro. Salvezza? Non vi parlo né di percentuali né di altro. Non ci serve fare questo tipo di discorsi, piuttosto dobbiamo essere coscienti e consapevoli che da adesso in poi ogni partita assume un'importanza maggiore", prosegue Nicola. "Mi interessa che i ragazzi sappiano che si può fare, dargli il dentro o fuori non credo che sia migliorativo. In questo momento è importante essere consapevoli che riuscire a prendere l'intera posta in palio ci darebbe molte motivazioni in più", conclude l'allenatore del team campano. (ITALPRESS). aro/pdm/red 01-Apr-22 18:12